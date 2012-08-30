Сьогодні Сашко Онуфрійчук заспіває на "Crimea music fest"

Сьогодні,30 серпня, в рамках фестивалю "Crimea music fest 2012" на сцену концертного залу "Ювілейний" вийдуть 10 пар: зірка + молодий виконавець.

Метри вже підготували номер для своїх підопічних, глядачі шляхом SMS-голосування будуть оцінювати майстерність творчого тандему, якість номери і виконання.

Лоліта, як тільки почула нашого земляка Сашу Онофрійчука (одного з улюбленців публіки на проекті "Голос україни" ("1+1"), відразу ж запала до нього творчої пристрастю. Вона дала Саші цінні поради щодо майбутнього номери, а також педагогічно наставляла: "Саша, запам'ятай: у тебе найбільш вдячна і активна аудиторія - дівчата! Зроби так, щоб вони в цей вечір проголосували за тебе всі поголовно!" Саша пообіцяв, що зробить це.

У вінничан є унікальна можливість обрати найкращого виконавця в категорії глядацьких симпатій. Все, що потрібно зробити - зайти на головну сторінку сайту http://www.1plus1.ua/, знайти опитування в правій панелі сторінки, обрати найкращого конкурсанта!

Підтримаймо нашого Сашу!