У Ладижині буде кінно-спортивна школа

У місті Ладижнин компанія «Миронівський хлібопродукт» має намір створити школу верхової їзди.

Про це повідомив керуючий кінною фермою КСШ «Дружба народів» Юрій Аскаров (АР Крим) під час презентації досягнень кримських кінників на святкванні Дня Незалежності.

- Ми хочемо показати, що компанія займається не тільки вирощуванням птиці, а й впроваджує соціальні програми. Діти займаються в нашій школі по 5-6 років і не витрачають ані копійки, - сказав пан Аскаров. - Тут, у Ладижині, я побачив з півсотні бажаючих, у яких горять очі і які точно можуть стати справжніми спортсменами з кінного спорту.

Ймовірно, ладижинці, як і юні спортсмени-кримчани, теж зможуть опанувати конкур – вид кінного спорту, який передбачає подолання перешкод.