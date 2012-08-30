Прокуратура має претензії до обласного соцзахисту

Прокуратурою Вінницької області проведено перевірку додержання вимог Законів та законодавчих актів України щодо забезпечення прав осіб з обмеженими фізичними можливостями, яка засвідчила неналежний рівень здійснення посадовими особами Головного управління праці та соціального захисту населення Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів контролю за виконанням чинного законодавства.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

У зв'язку з цим, заступнику голови Вінницької облдержадміністрації внесено подання для вжиття дієвих заходів щодо усунення виявлених порушень і притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідних посадових осіб.

Разом з тим, органами прокуратури області проводиться робота щодо примусового вилучення автомобілів у сімей померлих інвалідів, які відмовились від їх повернення та сплати до бюджету залишкової вартості автомобілів.

На сьогодні органами прокуратури області оскаржено в апеляційному порядку 83 незаконні постанови Ленінського районного суду м. Вінниці про задоволення позовних вимог членів сімей померлих інвалідів по 143 автомобілях.