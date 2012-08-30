Найкрутіша тамада – Ніна Бегас

«У Вінниці на площі перед концертнім залом «Райдуга» відбулося свято «Весілля на Поділлі».

Про це повідомила радіокомпанія «Місто над Бугом».

У рамках заходу, організованого департаментом культури Вінницької міської ради, пройшла виставка весільних суконь від старовинних і до сьогодення, кубок тамади, у якому здобула перемогу Ніна Бегас, та конкурс на найкращу молоду родину.

У конкурсі взяли участь козацька родина Бегасів з Гніваня, циганська родина Сенченків та вінницька родина Іщенків, яка і стала переможницею.