На День міста за проїзд в транспорті вінничани не платитимуть
18:46, 30 серпня 2012Вінниця
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Рішення виконкому міськради
Восьмого вересня, у Днеь міста, вінни чани зможуть трохи зекономити, - у громадському транспорті платити за проїзд не доведеться.
Таке рішення сьогодні ухвалив виконком Вінницьклої міської ради
- На відміну від попередніх років, коли вінничан безкоштовно перевозили тільки в електротранспорті, цього річ, вінничани це робитимуть і в муніципальних автобусах, - повідомив директор департаменту міського господарства Василь Броварник.
Безкоштовні перевезення здійснюватимуться до 24.00.
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