Катеринчук: "В окрузі йде тотальна скупка голосів"

Кандидат в народні депутати від Об'єднаної опозиції «Батьківщина» g виборчому округу №13, народний депутат (НУ — НС) Микола Катеринчук побоюється масової скупки голосів виборців на своєму окрузі.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Звертаюся до всіх небайдужих. В окрузі йде тотальна підготовка до скупки голосів. Така інформація до мене доходить про багато опонентів. Вони готують масову фальсифікацію», - повідомив Катеринчук.

Політик також просить відгукнутися всіх бажаючих попрацювати на виборах спостерігачами.

