Катеринчук: "В окрузі йде тотальна скупка голосів"
09:00, 31 серпня 2012Вінниця
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Шукає спостерігачів в соцмережах
Кандидат в народні депутати від Об'єднаної опозиції «Батьківщина» g виборчому округу №13, народний депутат (НУ — НС) Микола Катеринчук побоюється масової скупки голосів виборців на своєму окрузі.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
«Звертаюся до всіх небайдужих. В окрузі йде тотальна підготовка до скупки голосів. Така інформація до мене доходить про багато опонентів. Вони готують масову фальсифікацію», - повідомив Катеринчук.
Політик також просить відгукнутися всіх бажаючих попрацювати на виборах спостерігачами.
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