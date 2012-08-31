У Вінниці покарали 180 іноземців

З травня поточного року в Управлінні МВС України у Вінницькій області функціонує відділ міліції міграційного контролю та 4 міжрайонних відділення ММК УМВС, - повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

За словами начальника Відділу Сергія Загики, основні завдання новоствореної служби полягають у протидії нелегальній міграції, притягненні до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері реєстрації фізичних осіб, видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.

За час роботи працівниками відділу міграційного контролю за порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства до адміністративної відповідальності притягнуто 180 іноземних громадян (стаття 203 КУпАП).

Примусово повернуто до країни походження 16 іноземців, яким за відповідним рішенням УДМС України у Вінницькій області заборонено подальший в’їзд в Україну терміном на три роки.

Згідно з відповідним рішенням адміністративного суду, примусово видворено за межі держави 10 іноземних громадян.

Задокументовано 2200 адміністративних правопорушень за порушення правил паспортної системи.