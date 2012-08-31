На День міста платити за проїзд вінничанам не доведеться

У День міста, восьмого вересня, вінничани зможуть трохи зекономити, - платити за проїзд не доведеться.

Таке рішення сьогодні ухвалив виконком Вінницької міської ради.

- На відміну від попередніх років, коли вінничан безкоштовно перевозили тільки в електротранспорті, цього річ, вінничани це робитимуть і в муніципальних автобусах, - повідомив директор департаменту міського господарства Василь Броварник.

Безкоштовні перевезення здійснюватимуться до 24.00.