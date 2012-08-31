Після виборів гроші на соціальні ініціативи не щезнуть

Соціальні ініціативи Президента у Вінницькій області впроваджуються в повній мірі.

Про це на прес-конференції повідомила заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Людмила Каратаєва.

Вона зазначила, що область з початку року отримала коштів на соціальні проекти 1 млрд. 108 млн. грн., а наразі вже виконано більше 70% задекларованого і витрачено близько 20 млн.грн.

Зокрема, з 18 червня поточного року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 477 від 28.05.12 збільшено державну допомогу працездатним малозабезпеченим особам, які здійснюють догляд за психічно хворими до розміру мінімальної заробітної плати – 1102 грн., тобто збільшено в 10 разів, оскільки до цього часу розмір становив 10% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

Також у цьому році 79,5 тисячі ветеранів Великої Вітчизняної війни отримали одноразову допомогу до 9 Травня. На цю допомогу в області виділено 31 млн.грн., майже на 9 мільйонів більше, ніж минулого року.

З 1 липня поточного року проведено перерахунок виплат усім малозабезпеченим родинам, їх в області налічується 3 тис., в них проживають 5 тис.дітей. В середньому вони додатково отримуватимуть 260 гривень.