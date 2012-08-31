Осипенко-Радомській присвятять виставку

Під час святкувань Дня фізичної культури і спорту у Вінниці відкриється виставка, присвячена вінничанці Інні Осипенко-Радомській, яка здобула дві срібні нагороди у веслуванні на байдарках на Олімпіаді-2012. До речі, вона є єдиним в історії незалежної України олімпійським кавалером, адже на попередніх Олімпіадах вигравала ще й золоту і бронзову нагороду.

Організовує виставку спорткомітет Вінницької міської ради.

– Експозицію, присвячену Осипенко-Радомській, ми розмістимо просто неба у одному з куточків центра міста (ймовірно, у Центральному парку) під час святкувань Дня фізичної культури і спорту 8 вересня, – повідомив голова міського спорткомітету Сергій Краєвський. – Вона слугуватиме визнанням досягнень Інни, яка є справжньою живою легендою спорту. Пані Осипенко-Радомська вже 10 років входить до олімпійської збірної, змагалася на чотирьох Олімпіадах.

До речі, її чоловік і тренер Дмитро Радомський є корінним вінничанином (Інна народилася на Херсонщині – авт.); його дитячі роки пройшли у мікрорайоні «Вишенька».