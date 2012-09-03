20 тюнінгових авто проїдуть Вінницею

У п’ятницю, 7 вересня, вінничани і гості міста побачать найшвидші тюнінгові машини. Близько 20 авто, які брали участь у змаганнях 2012 року з дріфту і драгу, проїдуть колоною. Їх маршрут розпочнеться з в’їзду у Вінницюз боку вул. Київської, продовжиться по проспекту М.Коцюбинського до залізничного вокзалу, попрямує у зворотню сторону до Центрального мосту, проїде Соборною, вулицею Пирогова до ринку “Урожай”, зверне на Келецьку, а на проспекті Юності — у напрямку вулиці Хмельницьке шосе, до Книжки, потім колона зверне на Першотравневу і поїде через Київський міст до Водоканалу.

Побачити автоколону з кращими пілотами і авто у місті можна буде з 19 до 20 години, повідомляє сайт Моя Вінниця. За словами організатора змагань, президента Вінницької обласної Федерації драгрейсингу та дріфту Андрія Гальчинського, автопробіг присвячено Дню міста Вінниці і ІІ етапу дріфта Гран-прі Вінниці і власне закриттю сезону.

- У суботу, 8 вересня, відбудуться фінал Гран-прі з дріфту за кубок мера Вінниці Володимира Гройсмана, - пояснює Андрій Гальчинський. - Це ІІ етап змагань, І проходив 20 травня, після визначення фіналіста одразу відбудеться двобій переможця І і ІІ етапу. Тим самим і визначиться абсолютний чемпіон Гран-прі 2012 року. Цей турнір заключний у сезоні 2012 року з гонок драгу і дріфту.

Вінницю представлятимуть Сергій Гребенюк і Павло Пономарчук. Як інформують організатори змагань, турнір пройде, як завжди, під Калинівкою, вхідний квиток на змагання з дріфту коштуватиме 60 гривень, безкоштовні маршрутки курсуватимуть від тролейбусної зупинки “Водоканал” до місця проведення змагань до останнього відвідувача.

Таймінг змагань на 8 вересня:

9:00 - 11:00 — реєстрація учасників і допуск пілотів на змагання;

10:00 — тренування;

12:00 — конкрс для глядачів;

15:00 — відкриття чемпіонату, парад учасників;

15:30 — кваліфікація;

17:00 — завершення кваліфікації, заїзди;

19:00 — завершення змагань;

19:20 — нагородження