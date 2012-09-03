У Вінниці відкрили третій дитячий садок

1 вересня у Вінниці урочисто відкрив свої двері для маленьких вихованців садочок №5 по вулиці Червоноармійській, який як дошкільний навчальний заклад не функціонував майже 20 років. Біля дев’яти місяців знадобилося будівельникам, аби провести повну реконструкцію старого приміщення. Після припинення роботи садку в 1995 році залишились лише запліснявілі стіни, на даху росли берези, підвал був затоплений водою. А сьогодні це приміщення неможливо впізнати – воно повністю змінилось як зовні, так і зсередини.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Колишній ДНЗ №78 (тепер ДНЗ №5) по вул. Червоноармійська, 85-А свого часу належав 732-му Вінницькому ремонтному заводу Міноборони України. У червні 2011 року його офіційно було передано з державної у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці. Цьому передував тривалий і складний процес перемовин із Міністерством оборони. Назустріч міській громаді і Вінницькому міському голові Володимиру Гройсману пішов тодішній Міністр оборони України Михайло Єжель (який, до речі, родом з Барського району Вінниччини). Саме він минулого року дав хід справі і приміщення колишнього садку перейшло у власність вінницької громади і 150-ти малюків, які відтепер зможуть ходити до сучасного і гарного садочку.

Сам екс-міністр Михайло Єжель, який був присутній на відкритті ДНЗ №5, говорить, що не міг вчинити інакше: «До мене приїхав ваш мер і каже: «Михайло Броніславович у вас є ось такий об’єкт. Я прошу підтримати місто і обіцяю, що це буде найкращий дитячий садок в Україні». Хіба я міг встояти?!»

Микола Джига підтримав тему ефективності об’єднання зусиль міської та обласної влади.

- Сьогоднішня подія – це приклад співпраці всіх гілок влади та відомств в інтересах створення належних умов для обслуговування людей. Це те, що хочуть сьогодні бачити від нас люди – узгоджені дії. Це не єдиний проект, який ми реалізуємо спільно з містом, - каже губернатор.

Довідка.

Як дошкільний навчальний заклад колишній ДНЗ №78 не функціонував з 1995 року. Реконструкція закладу розпочалась наприкінці 2011 року. В даний час завершено всі ремонтні роботи і садко повністю готовий приймати дітвору. Тут буде працювати 6 груп загального розвитку: 2 групи для дітей раннього віку та 4 – для дітей дошкільного віку.

Відкриття цього дошкільного навчального закладу №5 дасть змогу забезпечити дошкільною освітою понад 150 дітей нашого міста та сприятиме зменшенню черги на влаштування в дошкільні навчальні заклади.

З 2006 по 2012-й роки – це вже фактично 3-й новий садочок (в 2006-му було відкрито садок в мікрорайоні «Поділля», у 2011-му придбано та відреконструйовано садок №6 по вул. Іванова «Шоколадка»). В листопаді цього року планується відкриття ще одного ДНЗ - в мікрорайоні «Поділля» на 280 місць.

Дошкільні навчальні заклади міста сьогодні відвідує понад 14 тисяч дітей.