Вінниці подарували будинок міської Думи

Кабінет Міністрів України прийняв рішення передати у власність територіальної громади міста Вінниці будівлю, де століття тому відбувались засідання міської Думи. Відповідне розпорядження Кабміну під №621-р датоване 29 серпня 2012 року. Для Вінниці, яка наступного тижня відзначатиме День міста, ця довгоочікувана подія стала справжнім подарунком.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради .

Переговори міського керівництва із центральними органами влади щодо передачі до комунальної власності територіальної громади міста Вінниці колишнього будинку міської Думи по вул. Соборній, 67 тривали декілька років. Для Вінниці ця будівля символічна. Вона споруджена у 1911 році першим вінницьким архітектором Григорієм Артиновим, і саме у ній було прийнято чимало історичних для міста рішень у той час, коли закладались основи сучасної Вінниці.

Питання зрушилось минулого року. Звернення з приводу цього приводу міського голови Володимира Гройсмана та голови Вінницької обласної державної адміністрації Миколи Джиги отримало підтримку Президента України Віктора Януковича під час його робочого візиту до міста влітку минулого року. За результатами цього візиту уряд отримав доручення Президента щодо опрацювання питання передачі територіальній громаді цієї історичної будівлі, яка перебувала у державній власності.

У липні поточного року, відповідно до прийнятих Верховною Радою України змін до Закону «Про порядок передачі будівель державної власності», міська рада 6-го скликання на черговій 22-й сесії прийняла відповідне процедурне рішення щодо надання згоди на безоплатне прийняття з державної у комунальну власність територіальної громади міста будівлі пам’ятки архітектури по вулиці Соборній, 67.

І ось днями на засіданні Кабміну питання було вирішено остаточно. Результатом засідання стало розпорядження Кабінету міністрів України від 29 серпня №621-р про передачу будівлі у власність територіальної громади міста Вінниці. А поставив це питання на засіданні міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко, до якого з проханням пришвидшити його вирішення звернувся Вінницький міський голова Володимир Гройсман.

«Ми давно прагнули відновити історичну справедливість і повернути цю будівлю, де сто років тому приймались знакові для міста рішення, у власність нашої громади, - говорить Володимир Гройсман. – Я щиро вдячний за розуміння в цьому питанні Президенту України, який дав відповідне доручення Кабінету Міністрів. І дякую Петру Олексійовичу, який зініціював розгляд цього питання на засіданні уряду, за його підтримку і наполегливість».

Повернення історичної будівлі місту напередодні Дня міста – подія символічна, тим більше, що цього року саме період початку ХХ сторіччя, коли будівля була споруджена, стане темою свята. В перспективі міська влада планує повернути будівлі її історичне призначення. І цілком можливо, що буде відновлено знамениту Білу залу, де збиратимуться на засідання депутати Вінницької міської ради наступних скликань для ухвалення важливих для громади рішень, як колись це робили їх колеги на початку 20-го сторіччя. Тільки працюватимуть депутати в історичній будівлі відповідно до тих сучасних стандартів, які впроваджуються у міській раді в останні роки, – відкритість, прозорість, використання електронних технологій.

З конкретними планами з цього приводу міській владі ще належить визначитись, позаяк кошти міського бюджету обмежені. Але відтепер можна бути впевненим у тому, що раніше чи пізніше будівлі буде повернута її історична функція, і вона займе належне місце в ансамблі центральної частини міста, який з року в рік змінюється завдяки як оновленню історичних пам’яток, так і створенню нових елементів сучасного обличчя Вінниці.

Довідка.

Будівля колишньої міської Думи по вул. Соборній, 67 – одне з дітищ першого вінницького архітектора Григорія Артинова, який брав участь у будівництві 39 об’єктів міста. Ця будівля була побудована у 1911 році. У народі ця будівля дістала назву Біла зала. Алебастрові прикраси сходів, стін та колон, власне, і стали причиною появи цієї назви. Три поверхи будинку були зайняті трьома великими залами. Його фасад, що являє собою модернізований ампір, багато і зі смаком був оздоблений прикрасами, серед яких і герб міста. За переказами старожилів Архітектор Артинов власноруч підбирав меблі для будівлі міської Думи.