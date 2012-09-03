ДАІ посилила патрулювання біля шкіл

Починаючи з 1 вересня, Державтоінспекція Вінниччини посилила патрулювання вулиць біля усіх навчальних закладів. Протягом вересня у години «пік» інспектори будуть допомогати діьтям безпечно переходити проїзну частину дороги. Безпосередньо в обласному центрі працюють спільні екіпажі ДАІ з юними інспекторами руху.

Про це повідомляє пресс-служба Державтоінспекції Вінниччини.

Виконувати почесну місію юних помічників цього року випала честь школярам Вінницької гімназії №6, які здобули перемогу у міському огляд-конкурсі роботи загонів юних інспекторів руху.

