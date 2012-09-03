Вінницький шашкіст виграв Всесвітні інтелектуальні ігри

У м. Лілль (Франція) відбулись ІІ Всесвітні інтелектуальні ігри з шашок-64 та шашок-100 серед чоловіків. У змаганнях взяли участь 235 спортсменів. У турнірі з блискавичної гри на 64-клітинковій дошці відзначився вінничанин Денис Шкатула. Він виборов золоту медаль.

Спортсмен є вихованцем Вінницької ДЮСШ №6 міського спорткомітету. Раніше неодноразово був чемпіоном і призером європейських і світових змагань серед юнаків, а ось на дорослому міжнародному рівні Денис відзначився уперше. На високий рівень спортсмена вивів провідний вінницький фахівець, заслужений тренер України майстер спорту Дмитро Мариненко. Зараз Денис Шкатула є студентом одного з вишів Харкова.