Художники з Іспанії покажуть "Владу уяви"

До Дня міста, у вінницькій художній галереї «Інтершик» 7 вересня відкриють виставку «Влада уяви». Вона об'єднала видатних діячів мистецтва і мислителів Іспанії та Литви: Антоні Міро, Антоніо Гадеса, Мігеля Ернандеса і Леонідаса Донскіса.

Організовує виставку Центр розвитку «Демократія через культуру». Основу експозиції складають 24 кольорових літографії відомого каталонського художника Антоні Міро (р. 1944 р.) - «Вітер народу». Серія присвячена другові художника, легенді іспанського фламенко, видатному хореографу і танцюристу Антоніо Гадесу (1936-2004). Двадцять чотири візуальних образи розкривають дух іспанського танцю.