Художники з Іспанії покажуть "Владу уяви"

10:47, 03 вересня 2012
Вінниця
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У фотографіях

До Дня міста,  у вінницькій художній галереї «Інтершик» 7 вересня відкриють виставку «Влада уяви». Вона  об'єднала  видатних діячів мистецтва і мислителів Іспанії та Литви: Антоні Міро, Антоніо Гадеса, Мігеля Ернандеса і Леонідаса Донскіса.

Організовує виставку Центр розвитку «Демократія через культуру». Основу експозиції складають 24 кольорових літографії відомого каталонського художника Антоні Міро (р. 1944 р.) - «Вітер народу». Серія присвячена другові художника, легенді  іспанського фламенко, видатному хореографу і танцюристу Антоніо Гадесу (1936-2004). Двадцять чотири візуальних образи розкривають дух іспанського танцю.        

          

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