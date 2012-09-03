Художники з Іспанії покажуть "Владу уяви"
10:47, 03 вересня 2012Вінниця
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До Дня міста, у вінницькій художній галереї «Інтершик» 7 вересня відкриють виставку «Влада уяви». Вона об'єднала видатних діячів мистецтва і мислителів Іспанії та Литви: Антоні Міро, Антоніо Гадеса, Мігеля Ернандеса і Леонідаса Донскіса.
Організовує виставку Центр розвитку «Демократія через культуру». Основу експозиції складають 24 кольорових літографії відомого каталонського художника Антоні Міро (р. 1944 р.) - «Вітер народу». Серія присвячена другові художника, легенді іспанського фламенко, видатному хореографу і танцюристу Антоніо Гадесу (1936-2004). Двадцять чотири візуальних образи розкривають дух іспанського танцю.
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