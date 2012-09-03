Маршрутка № 70 поїде до нової кондитерської фабрики

1 вересня пасажирський транспорт, що здійснює перевезення у режимі маршрутного таксі по маршруту №70 «Пирогово – ДПЗ» почав їздити по-іншому.

Про це йдеться у рішенні №1956 Вінницької міської ради.

Маршрут таксі пролягатиме відтепер наступними вулицями: Мікрорайон Пирогово - пр. Юності - Хмельницьке шосе - вул. Першотравнева - вул. Чорновола - вул. Червоноармійська - вул. Кірова – вул. Липовецька - вул. Тарногородського - ДПЗ-18.

У зворотному напрямку маршрутка №70 поїде так: ДПЗ-18 - вул. Тарногродського - вул. Липовецька - вул. Кирова - вул. Фрунзе - вул.50 років Перемоги - вул. Червоноармійська - вул. Чорновола - вул. Першотравнева - Хмельницьке шосе - пр. Юності – мікрорайон Пирогова.