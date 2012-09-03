Вінничанка влаштувала скандал на "Х-факторі"

Скандалом завершився виступ Вікторії Пашкової, яка приїхала на третій сезон вокального телешоу «Х-Фактор» з Вінницької області.

На каналі "СТБ" стартував третій сезон яскравого вокального шоу «Х-Фактор». Серед тих, хто вирішив спробувати щастя на першому одеському відборі була й вінничанка Вікторія Пашкова, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.



Глядачам одразу розповіли історію сходження дівчини до сцени. Мовляв, ще в дитинстві талант Вікторії помітив відомий поет та композитор Ілля Рєзнік, який "випадково проходив повз подвір'я і почув гарний спів".

Вікторія пригадала перед камерою як звуть жінку Рєзніка та якої породи собака співака. Призналась, що почувши її викононання пісня з саундтреку "Титаніка" композитор розчулився, напророкував їй велике майбутнє та подарував свою пісню.

Втім, усе це аж ніяк не допомогло вінничанці на сцені «Х-Фактор». Виконання індійської пісні суддів відверто не вразило. Але Ірина дубцова пішла на зустріч вінничанці, запропонувавши виконати пісню, яка свого часу так вразила Рєзніка. Дива не сталось, Вікторія краще не заспівала й Ірина Дубцова порадила їй надалі не зраджувати менеджерській кар'єрі, а співи полишити.

Два "так" від Сергія Сосєдова і Серьоги та два "ні" від Ігоря Кондратюка та Ірини Дубцової означали, що Вікторія має піти зі сцени.

Натомість, окрилена пам'яттю про дитячий успіх, дівчина почала вимагати від судів пояснень. Відчувши, що Вікторія піддає сумніву суддівську компетенцію, розсердився вже Серьога. Він попросив дівчину негайно залишити сцену, оскільки вона марно витрачає час та заважає подальшому проведенню шоу.

Вікторія пішла зі сцени у сльозах. Ні вона сама, ні її мати не погодились із вердиктом судів.

- Моя дівчина знає тридцять іноземних пісень і співає на восьми мовах. Як такий талант могли не взяти у шоу?! - обурювалась мати і відмовилась надалі спілкуватись із знімальною групою.

Телеглядачі вже помітили, що в суддівському складі проекту відбулися зміни. До вже улюблених глядачами членів журі – Ігоря Кондратюка, Сергія Сосєдова й Серьоги – приєдналася співачка Ірина Дубцова. Вона замінила співачку Елку. Промо-ролики нагадують, що Ірина Дубцова колись сама стала переможницею схожого талант-шоу, тож відчувши всі випробування й труднощі на власному досвіді, як ніхто інший може зрозуміти учасників.

Довідка.

«Х-Фактор» - це українська версія британського проекту «The X Factor». Це найпопулярніше в світі вокальне талант-шоу, де кожен може прийти й довести всій країні, що він уміє співати. Переможець отримає винагороду в розмірі 2 млн. грн.

