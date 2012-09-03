Вінницькі школи очолилии директриси

У Вінниці призначили двох нових директорів - у школу №23 та фізико-математичну гімназію №17.

- Колишній директор школи №23 Григорій Поліщук пішов на пенсію. На посаді його тепер замінить кандидат історичних та педагогічних наук Оксана Яценко. До цього вона працювала проректором із науково-педагогічної роботи у Вінницькому кооперативному інституті, - говорить директор департамента освіти та науки Вінницької міськради Володимир Буняк.

Так само цього року на пенсію пішов й інший заслужений педагог - директор фізико-математичної гімназії №17 Віталій Сапіга.

- Його на посаді замінить Валентина Нестюк, яка до цього працювала заступником з виховної роботи у цій самій гімназії, - розповів Володимир Буняк.

Нагадаємо, що новий директор буде призначений й у вінницьку школу №19, де директор Дмитро Щербацький був несподівано звільнений з роботи напередодні нового навчального року, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.