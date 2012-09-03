Ведмідь у вінницькому зоопарку порвав ногу годувальника
11:38, 03 вересня 2012Вінниця
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Довелося її ампутувати
2 вересня о 09:30 до Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги каретою швидкої допомоги був доставлений 55-річний мешканець села Хижинці Вінницького району, працівник місцевого зоопарку. На чоловіка під час вранішнього годування напав ведмідь. Звір травмував людині ліву ногу. В лікарні швидкої допомоги медики поставили потерпілому діагноз «рвана рана м’яких тканин нижньої лівої кінцівки».
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ТУ МНС у Вінницькій області.
На даний час постраждалий знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні, йому проведено ампутацію лівої нижньої кінцівки. Лікарі оцінюють його стан, як важкий. Подробиці з’ясовуються.
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