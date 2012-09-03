КамАЗ з яблуками заїхав у вітрину автомагазину

2 вересня о 20.30 у Вінниці "КамАЗ" з двома причепами яблук в'їхав у магазин автозапчастин на перехресті вулиць Свердлова та Козицького. Аварія сталася напроти кафе "Шериф". Фура їхала мостом зі Старого міста. За словами очевидців, якби водій не звернув у бік магазину, то протаранив би машини, що рухалися по Свердлова, та збив людей.

- Я взагалі дивуюся, як він так швидко зметикував, - каже сайту 20 хвилин очевидець Олександр. - Не знаю, яка причина того, що "КамАЗ" став некерованим: чи гальма відмовили, чи проосто з гірки вага причепу його переважувала, але хлопець зробив правильно. Тут нема його вини, навпаки, він цим комусь життя врятував.

- За кермом був молодий хлопець, - каже дружина власника магазину автозапчастин Тетяна. - Видно, що він не був п'яним, але справа не в цьому. Слава Богу, звісно, що ніхто не постраждав. Тепер треба якось витягнути "КамАЗ" з нашого магазину. Хто винен і яка причина аварії з'ясовуватимуть даішники.

Хлопця відразу після аварії забрали на експертизу. Як каже його мама, яка не захотіла називати ім'я, тепер все спишуть на сина.

- Я не знаю, що сталося, - каже жінка. - Але тепер все спишуть на водія. І за "КамАЗ", і за яблука, і за магазин - все він віддаватиме.