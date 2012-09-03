Гіренко отримав орден від Януковича

1 вересня Президент України Віктор Янукович підписав Указ Про відзначення державними нагородами України. За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного підприємництва, зміцнення промислового потенціалу держави, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня підприємця генерального директора концерну «Поділля», Тимофія Гіренка нагороджено Орденом «За заслуги» І ступеня.

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