Діти кинули кришку люку малюку на пальці

1 вересня о 20.40 стався нещасний випадок із 2-річним жителем обласного центру. Діти бавлячись відкрили каналізаційний люк та не втримавши його ваги, кинули на руку хлопчикові. Залізний диск травмував три пальці правої руки дитини.

Потерпілий о 21.20 автомобілем швидкої допомоги був доставлений в дитячу обласну лікарню, де лікарі поставили діагноз «неповна посттравматична ампутація 2, 3, 4 пальців правої руки». На даний момент дитина знаходиться в травматичному відділенні у стані середньої важкості, повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.