Приїхав з Кіровоградщини, щоб впасти з даху

2 вересня о 18:40 у Теплицьку центральну районну лікарню був госпіталізований 24-річний житель с. Котовськ Гайворонського району Кіровоградської області, повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалось, травми чоловік отримав, у своїх знайомих в селі Шевченково Теплицького району ремонтуючи їм дах будинку.

На даний час потерпілий в стані середньої важкості перебуває на обстеженні в районній лікарні.