Приїхав з Кіровоградщини, щоб впасти з даху

12:31, 03 вересня 2012
Вінниця
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2 вересня о 18:40 у Теплицьку  центральну районну лікарню був госпіталізований 24-річний житель с. Котовськ Гайворонського району Кіровоградської області, повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалось, травми чоловік отримав, у своїх знайомих  в селі Шевченково Теплицького району ремонтуючи їм дах будинку.

На даний час потерпілий в стані середньої важкості перебуває на обстеженні в районній лікарні.

 

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