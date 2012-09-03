Приїхав з Кіровоградщини, щоб впасти з даху
12:31, 03 вересня 2012Вінниця
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2 вересня о 18:40 у Теплицьку центральну районну лікарню був госпіталізований 24-річний житель с. Котовськ Гайворонського району Кіровоградської області, повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалось, травми чоловік отримав, у своїх знайомих в селі Шевченково Теплицького району ремонтуючи їм дах будинку.
На даний час потерпілий в стані середньої важкості перебуває на обстеженні в районній лікарні.
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