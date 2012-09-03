Чоловік і дитина виляли на себе окріп

Протягом 2 вересня термічні травми отримали два жителі Вінниччини, повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Так, 2 вересня о 12:30 у приймальне відділення Томашпільської районної лікарні поступила жителька села Гнатків, 2011 року народження. Дівчинка, ходячи в ходунках, зайшла в кухню і зі стола стягнула та перекинула на себе тарілку із гарячим супом.

Лікарі констатували у дитини термічні опіки лівого передпліччя та лівої кисті І-ІІ ступенів.

А о 20:45 житель села Сигнал Козятинського району, 1966 року народження, переносячи відро з окропом оступився та вилив його на себе. Чоловік отримав опіки І-ІІ ступенів правої половини живота та ноги й був госпіталізований у травматологічне відділення Козятинської центральної районної лікарні.