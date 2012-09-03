Вінницькі хокеїсти виграли Кубок України

З 30 серпня по 2 вересня на реконструйованому полі вінницького Центрального парку культури і відпочинку розігрувався Кубок України з хокею на траві серед чоловічих команд. На старт вийшли 8 колективів, 3 з яких – вінницькі.

Згідно «сліпого» жеребу, найсильніші клуби зійшлись у півфіналі. У цьому вінницькому дербі «Олімпія-Колос-Секвоя» лише у другому таймі дотисла «ШВСМ-Олімпію-Динамо» – 4:1 (після першого тайму 1:1).

У фіналі зійшлись «ОКС», яка є діючим чемпіоном України і основою національної збірної, і «ККНАУ-КРАУСС» (Кривий Ріг, Дніпропетровська область). Як і передбачалося, особливої боротьби не вийшло – підопічні Павла Мазура просто розтрощили опонента з рахунком 11:1. У складі «ОКС» знову виблискував найкращий бомбардир українського хокею Артем Озерський. Він потроху відновлюється після важкої травми, проте поки що, за порадою тренерів, на полі грає у захисному амплуа.

Третє місце у чемпіонаті посіла «ШВСМ-Олімпія-Динамо», яка досить легко переграла у поєдинку за «бронзу» юнацьку СДЮШОР «Олімпія».