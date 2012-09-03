Школярів перевірять на алкоголізм і вживання наркотиків

Міністерство охорони здоров'я для реалізації необхідних заходів з реформування медичного забезпечення в загальноосвітніх навчальних закладах разом із Міністерством освіти і науки України розробило та затвердило наказ від 16.07.2010 № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних класів».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Уже другий рік поспіль профогляди школярів проводяться за новим порядком. Батьки раз на рік у зручний для них час протягом року проходять з дитиною медичний огляд та надають довідку до навчального закладу.

Ключовим фахівцем у проведенні профогляду є дільничний педіатр або лікар загальної практики - сімейної медицини, за затвердженою схемою розширений огляд у суміжних фахівців здійснюють для дітей 6, 10-11, 15-17 років.

Довідка про проведений профілактичний огляд дійсна протягом календарного року до дати проведення наступного профілактичного огляду.

З цього року запроваджується додатковий компонент до профілактичного огляду.

З метою раннього виявлення факторів ризику з алкогольних та наркотичних проблем у дітей затверджено форму первинної облікової документації № 086-2/о «Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їхніми батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем» та Інструкцію щодо її заповнення.

Цим наказом передбачено під час обов'язкових профілактичних медичних оглядів проводити щорічне опитування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, їхніх батьків (законних представників) щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем та щорічне інформування батьків з питань запобігання вживання спиртних напоїв та наркотичних засобів дітьми та підлітками.

Також затверджено приблизні переліки питань під час проведення вказаного опитування.