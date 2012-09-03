Пам‘ятник бику відкрили у Вінниці

Днями у Вінниці біля фірмового магазину "Ковбаскофф", що по вул. 30-річчяПеремоги відбулося урочисте відкриття скульптури бика.

- Бик завжди символізував працелюбність, старанність, наполегливість, - говорять представники фірми. - Це одні із складових кредо ТМ Ковбаскофф по відношенню до свого улюбленого споживача, адже ми беремо на себе всю відповідальність за кінцевий результат та якість продукції, який споживає кожен вінничанин.