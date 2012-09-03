Пам‘ятник бику відкрили у Вінниці
13:38, 03 вересня 2012Вінниця
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Перший в Україні
Днями у Вінниці біля фірмового магазину "Ковбаскофф", що по вул. 30-річчяПеремоги відбулося урочисте відкриття скульптури бика.
- Бик завжди символізував працелюбність, старанність, наполегливість, - говорять представники фірми. - Це одні із складових кредо ТМ Ковбаскофф по відношенню до свого улюбленого споживача, адже ми беремо на себе всю відповідальність за кінцевий результат та якість продукції, який споживає кожен вінничанин.
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