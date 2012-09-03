Дівчинка випередила чоловіків

У Вінниці, на базі ДЮСШ № 6 міського спорткомітету, з 31 серпня по 2 вересня проходив відкритий обласний шаховий турнір «Південний Буг-7». У змаганні взяли участь 48 учасників – від дорослих майстрів до юних початківців. Перше місце посів рейтинг-фаворит – 24-річний майстер ФІДЕ Володимир Вусатюк. Третій приз здобув володар другого рейтингу в турнірі – 36-річний кандидат у майстри спорту Михайло Шафір. А ось срібну нагороду сенсаційно виборола юна першорозрядниця – чемпіонка України серед дівчат до 12 років Ірина Іщенко. Школярка випередила міжнародного майстра Віктора Гудка, який став четвертим, а також ще 9 дорослих кандидатів у майстри спорту.

Зрозуміло, Іра Іщенко здобула і головний жіночий приз. Друге місце серед жінок посіла Вероніка Татарська (у турнірі вона грала разом з дочкою), третє – бронзова призерка чемпіонату Європи серед дівчат до 8 років Надя Шпанко.

Окрім звичайних призів, багато додаткових нагород і кубків (в основному – юним учасникам) надав провідний шаховий тренер з Тульчина Анатолій Мельник. Анатолію Афанасійовичу як раз виповнилося 70 років, а тульчинському шаховому клубу «Оракул», яким він керує 20.