У вінницькій школі відкрили вірменський клас

На базі вінницької школи №4, що по вул Гоголя, 18 відкрили клас вивчення вірменської мови. Мову вірмен зможуть вивчати усі бажаючі, щоправда, на платній основі.

- Створена учбова програма з 1-го по 4-й клас, - говорить заступник голови Спілки вірмен України Мері Акопян. - Вона затверджена Міністерствами освіти України та Вірменії. І тепер є законодавча база, щоб вивчати вірменську мову в українських школах. Зараз готуємо перший підручник для дітей 1-го класу.

Відкриття школи відбулось у рамках конференції Спілки вірмен України. У роботі конференції взяли участь Голова Спілки вірмен України Вілен Шатворян та представники товариства вірмен Вінниччини.

Також 1 вересня при обласному товаристві вірмен на Хмельницькому шосе, 7, відкрили громадську приймальну.

На Вінниччині сьогодні проживає близько 3 тисяч вірмен.