Вантажівка переїхала чоловіка, що лежав на дорозі

1 вересня о 17 год. в с. Ксаверівка водій автомобіля "ЗІЛ-ММЗ" М., 1959 р.н, житель цього ж села, під час руху польовою дорогою на заокругленні допустив наїзд на лежачого на дорозі пішохода В., 1969 р.н., жителя с. Ксаверівка. Внаслідок ДТП, В. отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток тазу, тупої травми живота та госпіталізований в реанімаційне відділення швидкої медичної допомоги міської лікарні №2. Автомобіль поставлено на арештмайданчик.

1 вересня біля 17.50 год. в м. Вінниці по вул. Пирогова водій автомобіля "Тойота" Ш., 1984 р.н., житель с. Оратів, під час повороту ліворуч допустив зіткнення з мотоциклом "Ямаха", під керуванням Р., 1958 р.н., жителя м. Вінниці. Внаслідок ДТП, водій мотоцикла Р. отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому гомілки та госпіталізований в травматологічне відділення швидкої медичної допомоги міської лікарні №2.

1 вересня о 21.10 год. в с. Летківка водій автомобіля "ВАЗ-21115" С., 1970 р.н, житель смт. Тростянець, під час виїзду з другорядної на головну дорогу, не надав перевагу руху автомобілю "ВАЗ-21099", під керуванням К., 1972 р.н, жителя с. Северинівка, в результаті чого, допустив зіткнення. Внаслідок ДТП, С. отримав тілесні ушкодження у вигляді забійної рани потиличної ділянки голови, рваної рани правої кисті, струсу головного мозку та К. отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої тупої травми грудної клітини, перелому ребер зліва, після чого, обидва водії госпіталізовані в Тростянецьку ЦРЛ.

2 вересня у смт. Літин на перехресті вулиць Леніна та Кармалюка сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої водій автомобіля "Сітроен Джампер" М., порушивши правила проїзду перехрестя, вчинила зіткнення з автомобілем "Тойота Прадо", під керуванням водія Г., що рухався на зустріч. Внаслідок ДТП, пасажир автомобіля "Тойота Прадо" А. отримала тілесні ушкодження у вигляді ЗЧМТ струсу головного мозку, з якими була доставлена до Літинської црл, де після надання медичної допомоги була відпущена додому.

2 вересня о 14. 40 год. під час несення служби по нагляду за дорожнім рухом, працівниками ІДПС УДАІ м. Вінниці. на автошляху Житомир-Могилів-Подільський було зупинено автомобіль "Опель Омега", під керуванням Б., 1991 р. н., жителя м. Вінниці, яким було пред'явлено документи на автомобіль з явними ознаками підробки.

2 вересня о 4.20 год. в РВ по телефону спецлінії "102" звернувся Ф., 1954 р.н, житель Дніпропетровської області Томаківського району с. Вища Тарасівка про те, що близько 4 год. 2 вересня поблизу м. Немирів, під час відпочинку на узбіччі автодороги біля заправочної станції "Укрнафта" невідомі особи шляхом розбиття бокового скла передньої правої дверки в автомобілі "рено кенгу" викрали барсетку, в якій знаходилися 5 тис. грн., документи на його ім'я та банківські картки. Під час огляду місця пригоди, неподалік виявлено барсетку з документами та банківськими картками.

2 вересня о 7.02 год в РВ по телефону спецлінії "102" звернувся Ч., 1972 р.н, житель смт. Брацлав про те, що в нічний час з подвір'я його господарства, невідомі скоїли незаконне заволодіння автомобілем "ВАЗ-2106", після чого не впоравшись з керуванням допустили наїзд на паркан. Вжитими заходами, працівниками ДІМ встановлено, що злочин скоїли П., 1994 р.н, житель с. Довжок та К., 1993 р.н, житель с. Вовчок. Вжиті заходи щодо затримання зловмисників.