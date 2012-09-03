Першачки пішли до церковної школи

2 вересня відбулося урочисте відкриття приватного православного навчально-виховного комплексу Святителя Миколая, який побудований біля Хрестовоздвиженського храму м. Вінниці. До комплексу входять дитячий садок та загальноосвітня школа, яка цього року оголосила набір учнів перших-других класів.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії Української православної церкви.

Перед початком урочистої церемонії відкриття комплексу, навчальні класи та інші приміщення освятив митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон.

Після освяченя комплексу відбулося його урочисте відкриття та свято Першого дзвоника, на яке були запрошені почесні гості: мер м. Вінниці Володимир Гройсман, екс-губернатор Вінниччини і постійний благодійник школи Олександр Домбровський, керівництво міського відділу освіти та інші представники влади. Усі вони висловлювали свою щиру радість і задоволення тим, що у Вінниці з’явився такий унікальний не лише для міста, а й для усієї України навчально-виховний центр, у якому діти будуть отримувати не лише якісну світську світу, а й навчатимуться основам духовності і моралі.

Митрополит Симеон також привітав всіх присутні зі святом і, насамперед, звернувся до перших учнів школи та вихованців дитячого садочку. Архієрей побажав їм Божого благословення у навчанні і постійного заступництва Божої Матері. Митрополит Симеон подарував для шкільної бібліотеки примірник Святої Біблії та книгу з історії України. Як сказав настоятель Хрестовоздвиженського храму протоієрей Миколай Давидовський, ці книги будуть вписані першими номерами до бібліотечного фонду школи.

Самого отця Миколая владика нагородив орденом Української Православної Церкви преподобного Нестора Літописця І ступня. Митрополит Симеон підкреслив, що ця нагорода – це знак уваги Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира до трудів о. Миколая і всіх, хто йому допомагав побудувати і відкрити такий чудовий навчальний заклад.

В святі першого дзвоника взяли участь першокласники і дошкільнята, які заспівали пісень, прочитали віршики і нагородили званням «Почесний учень школи Святителя Миколая» митрополита Симеона, мера Вінниці Володимира Гройсмана та інших гостей свята.

Окрасою святкової церемонії став виступ дитячо-молодіжного хору Спасо-Преображенського кафедрального хору під керівництвом Наталії Кременюк. Хор виконав низку духовних, народи та дитячих пісень, чим порадував і школярів, і їхніх батьків.

Ввечері цього святкового дня під відкритим небом, біля школи, відбувся великий святковий концерт. Протягом трьох годин глядачі отримували насолоду від виступів військового оркестру ВПС ЗС України, дитячого хору Спасо-Преображенського собору, а також чудових виконавців: заслуженої артистки України Ірини Швець, заслуженого артиста України Станіслава Городинського, солістки Вінницької обласної філармонії Марії Червоній, відомого співака Лері Віна, а також юних співачок Марини Давидовської та Катерини Швець і співочої родини протоієрея Агафангела Давидовського.