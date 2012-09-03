Голандці покажуть, як нам співати українських пісень

10 вересня з єдиним концертом у Вінниці виступить унікальний колектив - голландський хор імені Миколи Лисенка, який співає українських пісень. Це буде благодійний безкоштовний сумісний концерт хору разом з цимбалістом-віртуозом Михайлом Захарією. Концерт відбувається в рамках турне по Україні.

У хорі співають виключно чистокровні голландці, а саме - більше 40 співачок і співаків, які вже 15 років на особисті кошти пропагують українську духовну, класичну і народну пісню в Нідерландах, Бельгії, Франції, Україні. Своїми концертами хор намагається передати знання про українську культуру співу та любов до України своїм слухачам. Хор з легкістю долає національні, культурні та лінгвістичні кордони, будучи живим доказом твердження про всепереможну силу мистецтва.

Цей унікальний колектив було засновано 1951 року великим українським композитором, оперним співаком, уродженцем міста Долини, що на Івано-Франківщині, Мирославом Антоновичем. Навчаючись в Утрехтському університеті, Антонович створив хор, який складався виключно з чоловіків-голландців і співав українською мовою під час богослужінь за візантійським обрядом.

„Візантійський Хор”, так він називався, розкривав перед голландцями красу східного обряду і культуру українського народу. Під керівництвом Мирослава Антоновича, який був диригентом колективу більше 40 років, хор дав більше трьох тисяч концертів. З 1996 року це вже змішаний хор, що носить ім'я знаменитого українського композитора Миколи Лисенка.

За роки існування колектив відвідав багато країн світу і тричі виступав в Україні. Гастролі цього року присвячені 15-річчю хору, а також 95-й річниці з дня народження його засновника - маестро Мирослава Антоновича. Велику частину вересня Голландський хор імені Лисенка проведе в турі по Україні. Після малої батьківщини засновника, міста Долина, хор відвідає Вінницю, потім його шлях лежить в Черкаси, Кривий Ріг та Донецьк.

Разом з голландським хором виступить не менш відомий в Європі молодий цимбаліст Михайло Захарія, також уродженець міста Долини. Талановитий хлопчик ще у віці 5 років отримав першу премію на конкурсі юних талантів. Зараз він уже лауреат Міжнародного гуцульського фестивалю, стипендіат Всеукраїнського конкурсу „Нові імена України”, лауреат першої премії Міжнародного конкурсу молодих виконавців у Кишиневі, багаторазовий лауреат Міжнародного конкурсу цимбалістів в Чехії, переможець міжнародних конкурсів у Будапешті, Тревізо (Італія) та інших. Він багато гастролює з сольними концертами по Україні, Європі та Азії і його завжди супроводжує успіх.

Програма концерту буде різноманітна: класичні, духовні та українські народні пісні, твори традиційного українського хорового та інструментального мистецтва. Вона настільки насичена, що зможе догодити смакам будь-якого меломана. Цей концерт стане чудовою можливістю насолодитися чарівною музикою, відпочити душею, почути відомих музикантів. А благодійний характер заходу робить його справді унікальним.

Такий особливий тур хору вдалося організувати завдяки зусиллям міського голови міста Долина Володимира Гаразда, Вінниці - Володимира Гройсмана, Черкас - Сергія Одарича, Кривого Рогу - Юрія Вілкула та художнього керівника Донецького академічного театру опери і балету Вадима Писарєва. Транспортні витрати хору покриває Посольство Нідерландів за сприяння посла Пітера Яна Уолтерса.

Безкоштовний концерт відбудеться 10 вересня на 18.30 у Вінницькій обласній філармонії.