Вінниця згадає, якою вона була сто років тому

8 та 9 вересня Вінниця святкуватиме День міста. У перший святковий день центральна вулиця міста перетвориться та карнавально-цирковий майданчик із вуличними театрами на ходулях, цирковими артистами, квіткарками, газетярами, жандармами та іншими колоритними персонажами початку 20-го сторіччя.

Цього дня у Вінниці лунатиме духова і симфонічна музика, міський романс та джаз. Вінничани зможуть навчитись танцювати фокстрот із Владом Ямою і побувати на концерті гуртів «Авіатор», «Друга ріка» та співака Дана Балана.

Наступного дня, у неділю (9 вересня), у місті над Бугом відбудеться церемонія нагородження переможців 6-го Міжнародного ВІННИЦіАнського фестивалю комедійного та пародійного кіно за участю зіркових гостей.

На День міста Вінниця порине в епоху оптимізму. Саме так тепер називають період часу, який припадає на початок 20-го сторіччя. Відчути атмосферу тих років допомагатиме чимало елементів і персонажів: синематограф, фотосалон та арт-галерея, школи ходулістів та їзди на моноциклах.

Вулицею Соборною ходитимуть і продаватимуть за символічну ціну букети і солодощі квіткарниці та шоколадниці. Цього дня також можна буде отримати як винагороду за талановитий виступ кульку або печиво з передбаченнями, а ще – подивитись, як хлопчаки запускають в небо повітряних зміїв. За порядком у центральній частині міста наглядатимуть жандарми, а музичний супровід свята забезпечуватимуть колоритні шарманщики (які приїдуть в тому числі і з-за кордону).

Усе це дійство розпочнеться на головній вулиці міста після офіційного відкриття свята, яке відбудеться на Майдан Незалежності о 14-ій годині. Після чого площа перед мерією перетвориться на арт-кафе та знову збере поціновувачів класичної музики. Тут звучатимуть твори Йогана Штрауса, Петра Чайковського, Джорджа Гершвіна, Антоніна Дворжака, Леоніда Бернштайна та інших композиторів.

Сквер ім. Козицького потрапить на перетин століть і перетвориться на музей однієї вежі під відкритим небом. Родзинкою цього майданчика стане вінницька міні-вежа, зроблена із кришок від пластикових пляшок. Також тут буде сила-силенна художників, які малюватимуть портрети. Ще у сквері розгорнеться фотовиставка, яка відображатиме епоху, коли жив і працював архітектор Артинов; виступатимуть ансамблі та виконавці, які гратимуть на старовинних інструментах, художник Федір Панчук презентує свій проект з використанням техніки розливу фарби. А любителі старого кіно зможуть переглянути вінницьку кінохроніку: «Вінниця на початку 20 сторіччя», під час якої свої роботи демонструватиме Андрій Орленко.

На площі Театральній вже традиційно розміститься джазовий майданчик, ведучим на якому буде відома особистість у світі джазової музики – Олексій Коган. Тут виступатиме муніципальний естрадно-духовий оркестр «Вінбенд», після чого пройде проект «Спагетті-свінг», в якому візьмуть участь Юрій Кузнєцов та Тамара Лукашева. А о 17:00 на площі розпочнеться виступ колективу «Синатра-Бенд» (Німеччина-Нідерланди).

А Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького перетвориться на міський сад початку 20-го сторіччя. На площі біля Літнього театру лунатиме духова музика у виконанні військового оркестру, Хмельницького Муніципального духового оркестру, Національного академічного оркестру України. А на майдані Водограю усі бажаючі вінничани зможуть повчитись танцювати фокстрот, квікстеп та вальс у відомих хореографів Влада Ями та Сніжани Байделюк-Богун. Таким чином у Вінниці відзначать 100-річний ювілей фокстроту. На цьому ж майданчику виступатимуть і вихованці студії «Натхнення».

«Ми хочемо відсвяткувати День міста в добрій теплій атмосфері початку 20 сторіччя, періоду, можливо, складного, але шаленого прогресу, розвитку, оптимізму. Мені здається, що сьогодні нам всім не буде зайвим додатковий оптимізм, відчуття руху вперед. Тому та атмосфера, яка буде створена в тому числі і вінничанами, буде відповідати нашим прагненням бути динамічними, оптимістичними і мати перспективу», – зазначив на прес-конференції Вінницький міський голова Володимир Гройсман.

Ввечері День міста разом із вінничанами святкуватимуть гурти «Авіатор» та «Друга ріка», а також відомий співак Дан Балан. Концерт їх участю розпочнеться на площі ім. В.Стуса о 19:00. Святкування Дня народження Вінниці 8 вересня завершиться святковим музичним феєрверком.