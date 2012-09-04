На Вінниччині учням двох шкіл продовжили канікули до 10 вересня

У школах №1 та №4 у райцентрі Хмільник на Вінниччині не встигли закінчити ремонт. У закладах немає вікон. Старі вже познімали, а нові пластикові ще не встановили.

1 вересня школярі зійшли на святкову лінійку. Їм повідомили, що можуть відпочивати ще до 10 вересня. Доти школи не готові проводити навчальний процес.

У міськраді запевняють, що нічиєї вини в цьому немає. Вікна встановлюють за рахунок коштів Національного агентства екологічних інвестицій. Агентство отримало гроші на із Кіотського протоколу — міжнародної угоди про викиди в атмосферу парникових газів.

- Треба людям Хмільника стояти на колінах перед людьми які працюють в екологічному агентстві. За те, що розподіляють японські гроші на установку енергозберігаючих вікон в школах по всій Україні. В Хмельницькій області вже поставили ці вікна. А от нам привезли аж в кінці серпня. Якби це від мене залежало, я б робив все вчасно. А тут так склалося, що треба почекати. Вікна ставлять і в суботу, і в неділю. Якщо буде треба, то й ще на два тижні продовжимо канікули. Зате діти будуть сидіти в просторих затишних класах. З такими вікнами будемо економити 20-30 відсотків тепла. Взимку санстанція через холод на місяць закриває школи, а ми всього-на-всього на кілька днів. А заплановану програму діти виконають обов'язково, - каже сайту gazeta.ua мер міста Василь Грушко.

Всього на СЗШ № 1 - 256 віконних рам та 8 дверних блоків, вартість яких становить 1 млн. 235 тис. грн. Ціна будівельно-монтажних робіт 999 тис. грн.

У 4-й школі планують замінити 294 старих вікна. Також там встановлять 12 нових сучасних дверей. 1 млн. 774 тис. грн. – саме стільки вартує ПКД на заміну вікон та дверей у школі №4, а будівельно-монтажні роботи оцінили у 1млн. 428 тис. бюджету.