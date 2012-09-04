Рейсовий автобус врізався у "Мерседес"

3 вересня еа автомобільній дорозі "Стрий – Тернопіль - Кіровоград – Знам’янка" на Турбівському колі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобусу, що рухався за маршрутом Погребище-Вінниця та автомобіля «Мерседес». Потерпіло четверо пасажирів автобуса, які доставлені з різного ступеня травмами до лікарні. Серед постраждалих – одна дитина, повідомляє сайт 20 хвилин.

- Попередньо встановлено, що водій автобуса, грубо порушивши правила дорожнього руху, не переконався у відсутності транспорту, що рухається по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення з вантажівкою, - каже командир роти дорожньо-патрульної служби підполковник міліції Віктор Малиновський.

Винуватцю дорожньо-транспортної пригоди доведеться нести кримінальну відповідальність відповідно до ч.1ст. cт. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження" КК України, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.