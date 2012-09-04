Батько-одинак жорстоко побив трирічного сина

Батька, який побив свого трирічного сина, притягнуть до кримінальної відповідальності та позбавлять батьківських прав.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області .

До травматологічного відділення Іллінецької лікарні був госпіталізований 3-річний хлопчик. На обличчі та тілі маленького пацієнта були численні гематоми та подряпини. Під час огляду лікарі встановили, що у дитини закрита черепно-мозкова травма. Наявні тілесні ушкодження – результат спілкування з рідним батьком, який виховує хлопчика самотужки.

Матір дитини, майже одразу після її народження, залишила хлопчика на виховання батькові, а сама подалася на пошуки для себе кращої долі. Вже більше трьох років жінку у селі ніхто не бачив.

За батьківським вихованням хлопчика наглядали державні органи. Родина стояла на обліку, як неблагополучна, оскільки батько зловживав спиртними напоями.

Наразі вирішується питання про позбавлення 39-річного батька малолітньої дитини батьківських прав та притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною), яка карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Зараз хлопчик знаходиться у лікарні. Стан його здоров’я задовільний.