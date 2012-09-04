Узєлков поб’ється з валлійцем Нейтеном Клеверлі

Український напівважковаговик В'ячеслав Узєлков незабаром отримає ще один шанс завоювати титул чемпіона світу.

27 жовтня на рингу Motorpoint Arena в столиці Уельсу Кардіффі місцевий володар поясу WBO Нейтен Клеверлі проведе черговий захист титулу, і його суперником стане боксер з Вінниці, що має нині 9-ту позиціюв рейтингу WBO.

«Узєлков вже бився за пояс з Бейбутом Шуменовим, тому, думаю, цей захист буде для мене непростим, - цитує валлійця The Cardiff Star. - Я вже подивився кілька боїв українця і, як на мене, він виглядає потужним і агресивним бійцем. Друге для мене - ідеальний випадок. Щоб роздобути об'єднувальний поєдинок з будь-ким з інших чемпіонів, потрібно буде виступити дуже впевнено, і я не можу дозволити нагоди втрутитися в результат зустрічі з Узєлковим».

