Сьогодні включать голос Василя Стуса

4 вересня, о 12 годині, у Вінниці, на площі імені Василя Стуса біля пам'ятника поету відбудуться вересневі Стусівські читання, приурочені пам'яті нашого земляка, відомого українського поета-дисидента. Захід організовує обласна наукова бібліотека імені Тімірязєва спільно з Конгресом української інтелігенції.

У програмі Стусівських читань: виступи вінницьких письменників і переможців обласного конкурсу читців "Поезія Василя Стуса". Звучатиме у запису голос Василя Стуса та пісні на його вірші. До пам'ятника поету-земляку громадськість міста покладе живі квіти.

Довідка. В ніч з 3 на 4 вересня 1985 року у карцері одного з таборів Пермської області помер маловідомий на той час в Україні та СРСР поет Василь Стус. Родом поет з Вінниччини, з села Рахнівка Гайсинського району. За коротке життя поет Василь Стус, член Гельсинської спілки, залишив 6 томів творів, більшість з яких було перекладено англійською мовою і опубліковано на Заході.