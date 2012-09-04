У лікарні обікрали вінничанина

1 вересня о 22.00 до Вінницького міського відділу міліції звернувся 26-річний вінничанин з повідомленням про те, його обікрали у лікарні.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Чоловік повідомив, що він залишився без ноутбука «Асус» вартістю 6 000 грн. під час перебування у лікарні.

До комп’ютера у злодіїв був вілиний доступ, - очевидно, власник «зловив гаву».

За підозрою у вчинені даного злочину працівники міліції затримали 32-річного місцевого жителя.