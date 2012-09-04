У лікарні обікрали вінничанина
11:20, 04 вересня 2012Вінниця
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Вкрали ноутбук
1 вересня о 22.00 до Вінницького міського відділу міліції звернувся 26-річний вінничанин з повідомленням про те, його обікрали у лікарні.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Чоловік повідомив, що він залишився без ноутбука «Асус» вартістю 6 000 грн. під час перебування у лікарні.
До комп’ютера у злодіїв був вілиний доступ, - очевидно, власник «зловив гаву».
За підозрою у вчинені даного злочину працівники міліції затримали 32-річного місцевого жителя.
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