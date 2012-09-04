Конкурент Калетніка вже за гратами

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту для співвласника корпорації Українська бізнес група (UBG) Руслана Демчака, який був затриманий 31 серпня у Вінницькій області, - повідомляє ЛІГАБізнесінформ з посиланням на прес-службу Державної податкової служби в Києві.

Кримінальну справу порушено слідчим управлінням столичної ДПС за підозрою у скоєнні економічних злочинів, у тому числі легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 50 млн.грн. (ч.3 ст.209 КК України).

"Слідством встановлено, що Демчак Руслан Євгенович і ряд пов'язаних з ним осіб організували і використовували схему легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою продажу незаконно отриманих майнових паїв У відношенні підозрюваного... обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою... триває Досудове слідство", - говориться в офіційному повідомленні податківців.

Джерела в податковій службі наполягають, що в даній кримінальній справі відсутня політична складова.

Родичі Демчака стверджують, що його переслідують саме з політичних мотивів: співвласник UBG зареєстрований кандидатом у народні депутати в окрузі №18 (Вінницька область). Всього з цього округу балотуються 17 людей. Але в команді Демчака своїм основним конкурентом вважають голову комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, члена фракції Партії регіонів Григорія Калетника, свого часу очолював Вінницький обласний і Вінницьку обласну державну адміністрацію.