Вінничани поженуться за Миколою Джигою

Третього вересня у приміщенні вінницького офісу «Укртелекому» пройшла всеукраїнська селекторна нарада щодо підготовки до відзначення Дня фізичної культури і спорту. Її проводив перший заступник голови Державної служби сім’ї, молоді і спорту Сергій Глущенко.

Про свої плани щодо відзначення Дня фізкультурника, який в Україні традиційно відзначається кожної другої суботи вересня, звітували очільники спорту усіх регіонів.

Вінниччину представляв начальник спортуправління ОДА Сергій Дідик. Він розповів, що основним заходом до Дня фізкультурника буде художньо-спортивне свято у залі «Райдуга», яке почнеться сьомого вересня о 18.00. А восьмого вересня, після традиційної масової зарядки на хокейно-легкоатлетичному стадіоні Центрального парку культури і відпочинку (за участі голови ОДА Миколи Джиги), яка почнеться о 7.00, відбудеться ще й масовий забіг.

– Ця ранкова пробіжка буде не на швидкість, а заради здоров’я, – сказав заступник начальника спортуправління ОДА Олександр Олійник. – Усі учасники її отримають спеціальні сертифікати від обласного відділення НОК України. Якщо бажаючих буде багато, вони одразу після зарядки бігтимуть алеями парку.

В іншому випадку цей оздоровчий забіг пройде на легкоатлетичному стадіоні.