Вінничани тримають в банках п’ять з половиною мільярдів

12:00, 04 вересня 2012
Вінниця
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У гривнях та інвалюті

За січень - липень 2012 року у Вінницькій області банківськими установами  області залучено депозитів  на загальну суму 5702,3 млн. грн.,  що на 1213 млн. грн. або на 27% більше  в порівнянні з  відповідним періодом 2011 року.

Про це повідомило головне управління економіки Вінницької ОДА.

Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених з початку 2012 року коштів складала 80% або 4562,6 млн. грн., в тому числі  3824,7 млн. грн.  – строкові  депозити  фізичних  осіб.

Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у липні 2012 року у національній валюті складала 17,3% річних, в іноземній – 7,3% річних (у липні 2011 року – 13,3% річних та 6,1% річних, відповідно).

Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у липні 2012 року,  становила 15,8% річних  (у липні 2011 року  – 9,8% річних).
 

Залишки вкладів фізичних осіб з урахуванням нарахованих витрат станом на 01.08.2012 складали 5591,2 млн. грн., що на 709,5 млн. грн. або на 14,5%  більше, ніж на відповідний період минулого року.

Станом на 01.08.2012 залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 4505 млн. грн., що на  713  млн. грн. або  на  18,8% більше в порівнянні з 01.08.2011 роком. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила  80,6%.

Станом на 01.08.2012 заощадження населення  в національній валюті становили 3392,7 млн. грн. або 60,7% від загальної суми вкладів фізичних осіб.  У порівнянні з 01.08.2011 року вони збільшились на 452,3 млн. грн. або  на 15,4%. Сума  вкладів в іноземній валюті збільшилась на 257,2 млн. грн. або на 13,2% і склала на звітну дату  2198,5 млн. грн.

Всього в області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню 581 відділення та  філії 58 банків.

 

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