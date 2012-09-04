Вінничани тримають в банках п’ять з половиною мільярдів

За січень - липень 2012 року у Вінницькій області банківськими установами області залучено депозитів на загальну суму 5702,3 млн. грн., що на 1213 млн. грн. або на 27% більше в порівнянні з відповідним періодом 2011 року.

Про це повідомило головне управління економіки Вінницької ОДА.

Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених з початку 2012 року коштів складала 80% або 4562,6 млн. грн., в тому числі 3824,7 млн. грн. – строкові депозити фізичних осіб.

Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у липні 2012 року у національній валюті складала 17,3% річних, в іноземній – 7,3% річних (у липні 2011 року – 13,3% річних та 6,1% річних, відповідно).

Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у липні 2012 року, становила 15,8% річних (у липні 2011 року – 9,8% річних).



Залишки вкладів фізичних осіб з урахуванням нарахованих витрат станом на 01.08.2012 складали 5591,2 млн. грн., що на 709,5 млн. грн. або на 14,5% більше, ніж на відповідний період минулого року.

Станом на 01.08.2012 залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 4505 млн. грн., що на 713 млн. грн. або на 18,8% більше в порівнянні з 01.08.2011 роком. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 80,6%.

Станом на 01.08.2012 заощадження населення в національній валюті становили 3392,7 млн. грн. або 60,7% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.08.2011 року вони збільшились на 452,3 млн. грн. або на 15,4%. Сума вкладів в іноземній валюті збільшилась на 257,2 млн. грн. або на 13,2% і склала на звітну дату 2198,5 млн. грн.

Всього в області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню 581 відділення та філії 58 банків.