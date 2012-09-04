Греко-католики протестують проти змін в рішенні міськради

Релігійна громада (парафія) Святого Івана Богослова УГКЦ заперечує проти внесення будь-яких змін до рішення Хмільницької міської ради, яким було надано дозвіл цій релігійній громаді на виготовлення паспорту прив’язки для побудови каплиці в місті Хмільнику, - повідомляє Громадський форум Хмільника».

В своїй заяві представники греко-католицької громади зокрема зазначили:

«05 липня 2012 року 25-ю сесією Хмільницької міської ради 6-го скликання було прийнято рішення №762, відповідно до якого нашій релігійній громаді було надано дозвіл на розроблення паспорту прив’язки для розміщення тимчасової споруди каплиці на розі вулиць Некрасова та Свердлова (територія католицького кладовища).

З повідомлення на офіційному сайті міста Хмільника нам стало відомо про те, що на розгляд наступної сесії міської ради, яка відбудеться 06 вересня 2012 року виноситься проект рішення про внесення змін до рішення сесії міськради №762, відносно зміни місця розташування майбутньої каплиці.

На нашу думку, проект зазначеного рішення порушує наше право на спорудження каплиці саме на розі вулиць Некрасова та Свердлова, відповідно до якого каплиця має будуватися на місці, вільному від захоронень і в чітко встановленому місці.

Відповідно до раніше наданого дозволу, нашою громадою було замовлено виготовлення паспорту прив’язки проектній організації. Зазначений паспорт, та топографічну зйомку місцевості вже виготовлено. Нашою громадою понесено витрати на оплату робіт проектної організації з виготовлення вказаної документації.

Зміна місця розташування каплиці, яка пропонується на розгляд сесії міської ради, призведе до того, що це місце не буде мати чіткої прив’язки до місцевості, і може призвести до того, що каплицю доведеться розміщувати на могилах людей, на що ми не можемо погодитися ні за яких умов з тих причин, що це явно суперечитиме нашим релігійним переконанням.

Релігійна громада (парафія) Святого Івана Богослова УГКЦ заперечує проти внесення будь-яких змін до рішення 25-ї сесії Хмільницької міської ради 6-го скликання №762.

Принагідно вважаємо за необхідне нагадати, що відповідно до рішення Конституційного суду України у справі №1-9/2009 від 16 квітня 2009 року встановлено, що: «…в Конституції України закріплено принцип, за яким права і свободи людини

та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність (стаття 3). Органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами (стаття 74 Закону). Таким чином, органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

Сподіваємося на те, що Хмільницька міська рада не піде на грубе порушення Конституції, законів України, прав і свобод громадян, та не прийматиме без нашої згоди жодних рішень щодо зміни або скасування рішення 25-ї сесії Хмільницької міської ради 6-го скликання №762».