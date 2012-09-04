Вінничани придумали нове кермо для БєлАЗа

Науковці Вінницького національного аграрного університету розробили підсилювач для гідравлічного насоса-дозатора рульового механізму для вантажівок і самохідних сільськогосподарських машин, - повідомляє «Голос України»

— Коли гідравліка виходить з ладу, провернути кермо багатотоннажного автомобіля стає неможливо, — каже автор ідеї, завідувач кафедри сільськогосподарських машин та механізмів професор Микола Іванов. — У водія просто не вистачає сил. Це може призвести до аварійної ситуації.

Запропонована конструкція дасть можливість управляти кермом навіть у випадку відключення гідравліки. Розробка вчених уже запатентована й знаходиться у стадії виготовлення експериментального зразка на Одеському заводі «Будгідравліка».

Технологічні випробування проведуть на автомобілях БєлАЗ. Науковці кажуть: підсилювач можна встановлювати і на самохідних сільськогосподарських машинах з максимальною швидкістю руху 30—50 кілометрів на годину.

