Священик Олексій Наваліхін знову витягнув людину з річки

Ввечері 3 вересня у Вінниці на річці Південний Буг поблизу храму святої Блаженої Ксеніі Петербургської тонула людина. Першим це помітив син священика Олексія Навалихіна. Хлопчик одразу ж покликав батька, який якраз був на території церкви. Отець Олексій з родиною — матушкою Ксенією та п’ятьма дітьми (чотири сина та донька) — живуть біля храму, на березі Південного Бугу.

- Коли я вибіг, побачив, що у воді приблизно за 40 метрів від берега дійсно була людина, – розповідає отець Олексій. – Я крикнув до жінки, запитав, чи потрібна допомога, але у відповідь почув тільки стогін. Тоді миттю побіг до церкви, зателефонував на «101», а сам взяв рятувальний круг і кинувся у воду. Жінка була одягнена у в’язану теплу кофту, до того ж, біля неї були милиці, на запитання вона не відповідала…

Як повідомили у прес-службі ТУ МНС в області, рятувальники прибули на місце події за лічені хвилини. Втім, на щастя, священик вже встиг витягти жінку на берег. Потерпілою виявилась 42-річна жителька обласного центру. Її оглянули працівники швидкої допомоги та відвезли у приймальне відділення психоневрологічної лікарні імені Ющенка, де медики підтвердили діагноз: шизофренія.

26 грудня 2010 року священик Олексій Наваліхін врятував двох чолвоікоів Василяі Ткачука та Олександра Пастуха. Рибалки серед ночі провалались під лід.

Улітку 2008-го отець Олексій врятував на Південному Бузі 5-річного Владислава. Діти гралися на березі, хлопець впав у воду, його понесла вода.

— У цьому є промисел Божий. Бо ми опиняємося у потрібний час у потрібному місці, - сказав батюшка