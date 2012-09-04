Олександр Нікітюк продовжує розмальовувати стіни бібліотек

В рамках проекту «Арт-інтервенція» минулої суботи завдяки натхненню та праці художників з "Лабараторії актуальної творчості" під керівництвом Олександра Никитюка одна із зовнішніх стін бібліотеки-філії №1 ім. Н.К.Крупської за адресою проспект Коцюбинського, 49 перетворилась на справжній мистецький шедевр – тепер там можна побачити зображення книжкової полиці у повнократному розмірі стіни.

Малювали Олександр Нікітюк і Володимир Нойс акриловими фарбами два дні.

Стіну ознаменував напис, що у перекладі з латини звучить як «Мистецтво вічне». Завітайте і переконайтесь у цьому самі! А нашим креативним майстрам бажаємо подальшого натхнення та чекаємо від них нових творчих перевтілень а вулицях нашого міста.

Нагадаємо, що днями художники з "Лабараторії" завершили розпис стіни бібілотеки у мікорайоні Тяжилів.

Ще два проекти на бібліотечних стінах буде реалізовано до 9 вересня.