Вікна в гаражах краще не робити

3 вересня до Жмеринського РВ звернувся 50-річний житель села Станіславчик з повідомленням про те, що в ніч на 2.09.2012 року з його гаража шляхом , пошкодивши вікно, злодії скоїли крадіжку.

Як повідомив офіційний сайт УМВС у Вінницькій області, чоловік втратив через зловмисників 10 метрів електрокабелю та інструменти до автомобіля.

За підозрою у вчинені даного злочину працівники міліції затримали 33-річного місцевого жителя.

Викрадене майно вилучено та повернуто власнику.

За фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч3. ст. 185 КК України.