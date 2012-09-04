Вікна в гаражах краще не робити
14:00, 04 вересня 2012Вінниця
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Лізуть злодії
3 вересня до Жмеринського РВ звернувся 50-річний житель села Станіславчик з повідомленням про те, що в ніч на 2.09.2012 року з його гаража шляхом , пошкодивши вікно, злодії скоїли крадіжку.
Як повідомив офіційний сайт УМВС у Вінницькій області, чоловік втратив через зловмисників 10 метрів електрокабелю та інструменти до автомобіля.
За підозрою у вчинені даного злочину працівники міліції затримали 33-річного місцевого жителя.
Викрадене майно вилучено та повернуто власнику.
За фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч3. ст. 185 КК України.
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