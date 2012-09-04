Продавати вінницьке будуть три дні

З 12 по 14 вересня в експоцентрі Вінницької торгово-промислової палаит (м. Вінниця, вул. Соборна, 68, оф. 201) працюватиме виставка-продаж «Купуйте вінницьке – 2012».

Вінничани і гості міста зможуть купити за доступними цінами продукцію харчової і переробної промисловості: рибу, ковбасні і хлібобулочні вироби, молочні продукти, безалкогольні напої.

Нагадаємо, що минулого року виставку-ярмарок "Купуй вінницьке" закрили через пожежу на другому поверсі Експоцентру,

Тоді сталось коротке замикання у холодильнику одного із підприємств-учасників виставки, яке виставляло на показ-продаж рибну продукцію. Пожежу ліквідували за п'ять хвилин. Проте виставка "Купуй вінницьке", присвячена Дню міста, була закрита.