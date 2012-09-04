Помер екс-начальник карного розшуку Василь Кривов‘яз

2 вересня після тяжкої тривалої хвороби пішов з життя член виконавчого комітету ВОО Партії регіонів Василь Данилович Кривов’яз.

4 вересня вінничани провели Василя Кривов’яза в останню путь. Прощання пройшло у залі обласної філармонії.

Народився Василь Кривов‘яз в 1947 році в місті Тульчині.

Досвідчений, принциповий керівник, Василь Данилович успішно справлявся з усіма покладеними на нього обов’язками. Був вимогливим до себе та підлеглих. Ніколи не зраджував своїм поглядам, завжди турбувався про людей, жив їхніми радощами, надіями.

Тривалий час він працював у правоохоронних органах Вінниччини, пройшовши шлях від інспектора карного розшуку до начальника кримінальної міліції. Був нагороджений медалями «За сумлінну працю з нагоди 100-річчя народження В.І. Леніна», «За відмінну охорону громадського порядку», «За бездоганну службу» І, ІІ та ІІІ ступенів.

З 2001 року Василь Кривов‘яз був секретарем регіонального відділення Партії регіонів, а з 2006-го – керівником відділу організаційно-партійної роботи обласної партійної організації.